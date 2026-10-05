Los acampados en Palma esperan que la campaña electoral aumente la presión hacia la huelga general

Tienda de campaña, cajas, pancartas, un carrito y manifestantes en la acampada por la vivienda en plaza de España. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en Palma han asegurado este lunes que el anuncio de la convocatoria electoral abre un nuevo escenario político, aunque para quienes sufren la crisis "seguirá exactamente en el mismo sitio" y han avanzado que la cita con las urnas servirá para aumentar la presión hacia la huelga general.

"En Mallorca hay gente que no llega al alquiler, personas que tienen que abandonar sus barrios y jóvenes que no pueden imaginar un proyecto de vida aquí. Esa realidad no desaparece porque empiece una campaña electoral", han señalado fuentes de la acampada.

Las mismas fuentes han señalado que la cita con las urnas, en cambio, "tiene que servir para aumentar todavía más la presión para avanzar en la huelga general".

Desde la acampada han expresado su deseo de que en los próximos meses la vivienda no sea simplemente una promesa electoral más. "Queremos compromisos concretos y medidas que cambien las condiciones materiales de la gente", han apuntado.

Estas fuentes han aclarado que la movilización no está al servicio de ningún partido. "Hemos salido a la calle porque existe una emergencia que lleva demasiado tiempo sin una respuesta a la altura, y seguiremos señalando responsabilidades independientemente de quién gobierne", han concluido.