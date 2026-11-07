Los acampados por la vivienda celebran asamblea este domingo de cara a la huelga general: "Vamos a pararlo todo"

Activistas de la Acampada por la Vivienda de Palma reunidos en asamblea. - ACAMPADA POR LA VIVIENDA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización de la acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma han convocado para este domingo (18.30 horas) una asamblea abierta en el marco de la huelga general del próximo miércoles.

En publicaciones difundidas en redes sociales han hecho un llamamiento a participar en la asamblea y en la huelga con mensajes como "vamos a pararlo todo" y "la lucha continua gobierne quien gobierne".

Los promotores de la acampada, al mismo tiempo, llaman a sumarse a los paros "contra el negocio de la vivienda" y animan a organizarse "por una vida digna".

Por otra parte, los organizadores de la acampada han avanzado que este sábado celebrarán una asamblea interna en un lugar distinto de la plaza de España tras la cual ofrecerán "novedades".