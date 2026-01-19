Accidente.- El Ayuntamiento de Palma suspende todos los actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario en Córdoba

Últimas noticias sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Archivo - El cantante Mikel Erentxun en los conciertos por el Drac de na Coca en la Revetla de Sant Sebastià, a 19 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).
Archivo - El cantante Mikel Erentxun en los conciertos por el Drac de na Coca en la Revetla de Sant Sebastià, a 19 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 19 enero 2026 14:19
Seguir en

   PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma ha cancelado todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

   Según ha informado Cort en una nota de prensa, quedan suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià de este lunes, incluido el encendido del 'fogueró' de la plaza Major y los conciertos programados en la plaza de España, la plaza de Cort, la plaza de Joan Carles I y la plaza Major.

Contador

Artículos Relacionados

Prohens se suma al "dolor que conmueve a toda España" tras el accidente ferroviario en Córdoba
Minuto de silencio en el Consolat de Mar por el accidente ferroviario en Córdoba

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado