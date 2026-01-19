Accidente.- El Ayuntamiento de Palma suspende todos los actos de Sant Sebastià por el accidente ferroviario en Córdoba

Archivo - El cantante Mikel Erentxun en los conciertos por el Drac de na Coca en la Revetla de Sant Sebastià, a 19 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha cancelado todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià como muestra de luto oficial, recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Según ha informado Cort en una nota de prensa, quedan suspendidos todos los actos previstos para la Revetla de Sant Sebastià de este lunes, incluido el encendido del 'fogueró' de la plaza Major y los conciertos programados en la plaza de España, la plaza de Cort, la plaza de Joan Carles I y la plaza Major.