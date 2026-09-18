Un accidente entre un camión y un turismo en la autopista de Inca deja un herido y kilómetros de retenciones

Retenciones en la autopista de Inca tras un accidente entre un camión y un turismo.- DGT

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico entre un camión que transportaba agua y un turismo en la autopista de Inca ha causado heridas a una persona y atascos de unos 2,5 kilómetros, que todavía se mantienen.

El suceso ha ocurrido sobre las 11.30 horas de este viernes, en el kilómetro 12 de esta vía en dirección Inca y hasta allí se han desplazado los servicios de emergencias, según han informado la DGT y el IbSalut a Europa Press.

El camionero habría resultado ileso pero el conductor del coche ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de Palma. Por el momento se desconoce su estado pero, en principio, no revestiría de gravedad.

Por otro lado, las retenciones en la autopista persisten a esta hora de la tarde entre la salida del Pont d'Inca y Santa Maria del Camí.