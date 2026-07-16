Un accidente entre cuatro vehículos provoca retenciones kilométricas en la autopista de Llucmajor

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre cuatro vehículos ha provocado retenciones kilométricas en la autopista de Llucmajor a lo largo de este jueves, aunque ya se han resuelto.

El incidente, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha tenido lugar sobre las 15.30 horas a la altura del Coll d'en Rabassa, en dirección a Palma.

Cuatro vehículos, en circunstancias que por el momento se desconocen, han colisionado entre sí, causando retenciones de varios kilómetros.

Los servicios de emergencias han acudido al lugar para atender a los afectados. Tras una hora y media, en la que han ocupado el carril izquierdo de la vía, el tráfico ha recobrado la normalidad.