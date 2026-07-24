Un accidente múltiple con seis vehículos en la autopista de Palma deja 11 heridos

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple, en el que se han visto implicados seis vehículos, y que ha tenido lugar en el kilómetro 2 de la autopista MA-20 ha dejado este viernes 11 personas heridas, de las cuales seis han requerido asistencia sanitaria.

Según ha informado el SAMU 061, de los 11 heridos, cinco son muy leves -no han requerido asistencia-, cuatro son leves y hay dos menos graves.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado cuatro unidades de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico, un vehículo de logística y un jefe de guardia. Las ambulancias han llevado a los heridos al Juaneda Hospital Miramar.

En concreto, en el accidente se han visto implicados tres coches, dos camiones pequeños y una furgoneta.