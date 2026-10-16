Un accidente múltiple en la Vía de Cintura ocasiona kilómetros de retenciones, sin causar heridos graves

Archivo - Tráfico lento en la Ma-20, en una foto de archivo. - DGT - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple en la Vía de Cintura ha generado varios kilómetros de retenciones durante las primeras horas de la mañana, aunque ninguna de las personas implicadas ha resultado herida de gravedad.

Los hechos han ocurrido antes de las 08.00 horas de este viernes, a la altura de la rotonda de Can Blau, en la que se ha producido una colisión por alcance en cadena que ha afectado a unos cinco vehículos, según ha informado la DGT.

Hasta allí se han desplazado los servicios sanitarios para atender a los posibles heridos y diversas grúas para retirar los automóviles accidentados, que han ocupado el carril izquierdo durante unos minutos.

Todo esto ha generado atascos que se han acumulado hasta el kilómetro 7,5 de esta carretera, lo que implica unos seis kilómetros de retenciones. En estos momentos ya se habrían retirado los vehículos, la circulación ya se habría normalizado y las retenciones solo irían del kilómetro siete hasta el cinco, aproximadamente.

Al margen de este accidente, también se ha registrado tráfico lento en la autopista de Inca en la incorporación a la Vía de Cintura en sentido Andratx pero en este caso no guardaría relación con el accidente.