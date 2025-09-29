Acepta 3 años de cárcel por asaltar una casa en Magaluf y robar 80.000 euros

El ahora condenado, al inicio del juicio en el que se ha materializado la conformidad. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este lunes una condena de prisión de tres años y un mes por asaltar una casa en Magaluf y robar 80.000 euros.

Las partes han llegado a un acuerdo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en una vista oral durante la cual el hombre se ha confesado autor de los hechos.

El acuerdo que han alcanzado las partes ha tenido en cuenta el atenuante muy cualificado de reparación del año, después de que antes de la celebración del juicio el ahora condenado haya abonado 60.000 euros que, junto a la tasación de algunos enseres, el perjudicado ha considerado satisfactorio.

El hombre estaba acusado de robo, detención ilegal y lesiones por unos hechos que se remontan a finales de 2019, cuando asaltó la casa de la víctima y se apoderó de 80.000 euros.