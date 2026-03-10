Acepta dos años de prisión por agredir a su pareja y a la hija de ésta en Mallorca

El acusado, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado de agredir a su pareja y a la hija de ésta en Mallorca en abril de 2024 ha aceptado este martes dos años de prisión y un mes de trabajos en servicios a la comunidad, aunque el acuerdo entre las partes tendrá ser ratificado en un juzgado de lo penal, a donde será trasladado el procedimiento desde la Audiencia.

Las partes han celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Palma una vista preliminar en la que se ha acordado la inhibición en un juzgado de lo penal por el tipo de delitos --está acusado de lesiones y malos tratos-- aunque ya se ha avanzado un acuerdo en virtud del cual el procesado aceptará dos años de prisión por lesiones agravadas y 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por malos tratos.

Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2024 cuando, según señala el fiscal en el escrito de acusación, después de una discusión entre el acusado y la víctima en el domicilio en el que vivían y con la presencia de su hija de dos años.

El presunto autor agredió a su pareja, según el escrito, con un objeto tipo una botella o un frasco de perfume. La víctima pidió auxilio a una hija suya que vivía cerca y que acudió al domicilio a los pocos instantes.

Una vez allí, continúa el escrito, el acusado salió de la vivienda por una puerta trasera y la hija lo siguió. En ese momento, siempre según el fiscal, se produjo un forcejeo entre ambos mientras ella intentaba arrebatarle un martillo al presunto agresor.