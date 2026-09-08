Un acertante de Aracena (Huelva) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

CAS CATALÀ - CALVIÀ 8 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 8 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de Cas Català - Calvià situada en la isla de Mallorca.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código FVR40362, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 61.245, situado en Paseo Illetas 26 B.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 8 de septiembre, ha estado formada por los números 13, 17, 33, 35 y 39. Las estrellas son 7 y 12. La recaudación ha ascendido a 44.737.627 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), situada en C.C. Leclerc, Av. E.Leclerc, 1 L-11 y en el Despacho Receptor nº32.700 de Gran Alacant-Santa Pola (Alicante), situado en C.C. Gran Alacant, Finlandia, 17.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 111 millones de euros.