Alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en toda Baleares: suspendidos varios ferris

Archivo - Grandes olas en la costa como resultado de la borrasca 'Gloria' en Mallorca (España) a 22 de enero de 2020 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha activado la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en toda Baleares.

Según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, esto supone la activación del índice de gravedad uno (IG-1) del plan Meteobal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por fenómenos costeros en las Pitiusas --hasta medianoche-- y en el sur y el levante de Mallorca --hasta las 06.00 horas del miércoles--, donde las olas podrían alcanzar los cuatro metros de altura.

En Menorca y en la Serra de Tramuntana, donde el oleaje podría oscilar entre los tres y los cuatro metros de altura, la Aemet ha decretado el aviso amarillo hasta la medianoche.

Hasta las 06.00 horas del jueves también estará en marcha el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, que podrían llegar a ser de 70 kilómetros por hora, en las Pitiusas, en el sur de Mallorca y en la Serra de Tramuntana.

La previsión meteorológica adversa ha obligado a la naviera Baleària a cancelar varios trayectos previstos para este martes y miércoles. Entre ellos, el Dénia-Ibiza-Palma previsto para las 17.00 horas de este martes.

También, según ha informado la empresa en su cuenta de X, el Palma-Ibiza-Dénia de las 08.00 horas, el Dénia-Ibiza-Palma de las 17.00 horas, el Alcúdia-Ciutadella de las 08.30 horas y el Ciutadella-Alcúdia de las 19.00 horas, de este próximo miércoles.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.