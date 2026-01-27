Refuerzan en Ibiza el servicio de Bomberos ante la alerta naranja

Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados. - BOMBEROS DE IBIZA - Archivo

IBIZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Ibiza ha reforzado el servicio de Bomberos debido a la activación del aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos este miércoles.

La institución ha explicado que el servicio cuenta con un dispositivo especial formado por un total de 25 bomberos activados, mientras dure el aviso, preparados para atender posibles intervenciones que se puedan derivar del mal tiempo.

También, la brigada de Red Viaria del Consell está en situación de aviso para poder actuar con rapidez ante incidencias viarias.

Desde el Consell han pedido a la población que extreme la prudencia y evite desplazamientos innecesarios.