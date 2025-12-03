Activadas la alerta amarilla en las Pitiusas por fenómenos costeros y fuerte viento

IBIZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha informado este miércoles de la activación de la alerta amarilla, IGO del Plan Meteobal, por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera.

En la red social X, el 112 ha advertido además de la activación de la alerta amarilla en las Pitiusas por fuertes rachas de viento, por lo que ha pedido precaución en las próximas horas. También han aconsejado llamar al 112 en caso de emergencia y que los ciudadanos tengan precaución.

Cabe recordar que el IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.