El activista estadounidense detenido en Eivissa pasa a disposición de la Audiencia Nacional

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El activista estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers detenido en Eivissa ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional, que será el tribunal encargado de decidir sobre el expediente de extradición.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el juzgado de guardia puso al detenido a disposición de la Audiencia Nacional por videoconferencia y, por ahora, no tiene que regresar presencialmente a los juzgados de Eivissa.

Chambers fue detenido el pasado viernes 10 de julio en Eivissa a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos en cumplimiento de una orden internacional de arresto.

Al día siguiente de su detención, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional denegó su solicitud de libertad bajo fianza, por lo que permanece en prisión.