La activista Jazmín Beirak defiende en Palma una cultura democratizadora - MÉS PER PALMA

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La activista y directora general de Derechos Culturales de Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, ha defendido este miércoles en Palma una cultura democratizadora.

Ha sido en una jornada organizada por MÉS per Palma sobre el modelo cultural en la que los ecosoberanistas, por su parte, han criticado la subordinación de la cultura al turismo y a los megaproyectos.

Durante su visita, Beirak ha conocido el tejido cultural de la ciudad y ha visitado proyectos como el taller de arte de Esment, CineCiutat, la Llibreria Pròpia y La Impossible.

También ha presentado el Plan de Derechos Culturales del Ministerio. La jornada ha concluido con una tertulia abierta sobre su libro 'Cultura ingobernable' en La Col·lectiva.

Para el regidor Miquel Àngel Contreras, la presencia de Beirak refuerza una idea compartida de que "la cultura no puede ser gobernada como un simple sector económico ni convertida en reclamo turístico, sino que tiene que ser garantizada como derecho fundamental".

MÉS per Palma ha defendido su modelo basado en el derecho de acceso a la cultura, a la creación y a la participación real en las políticas culturales.

Esta mirada, han afirmado, conecta directamente con la tesis central de Beirak de que "gobernar la cultura es generar las condiciones para su ingobernabilidad", es decir, "crear marcos públicos que permitan que la cultura florezca desde abajo, con autonomía y pluralidad".

"Mientras el PP quiere controlar el relato cultural y ponerlo al servicio de la masificación turística, nosotros queremos abrirlo, democratizarlo y ponerlo en manos de la gente", ha defendido Contreras

Beirak ha alertado de los riesgos de un modelo que justifica la cultura solo por su capacidad de generar economía o atraer turismo, mientras que MÉS per Palma ha denunciado que este relato se ha hecho hegemónico en Palma con el gobierno del PP y ha puesto como ejemplos proyectos como el de GESA, la capitalidad europea y operaciones de marca de ciudad, "mientras el sector cultural de base continúa precarizado".

RESPONSABILIDADES: CULTURA, DEMOCRACIA Y DERECHOS EN RIESGO

La reflexión de Beirak vincula cultura y democracia y, según ha señalado, la cultura construye vínculos, genera espacios de politización y abre conflictos necesarios para profundizar en derechos.

"No es casualidad que mientras el PP habla de museos franquicia, se cuestionen derechos lingüísticos o se quiera derogar la ley de memoria democrática. Es el mismo modelo: menos derechos, más escaparate", ha indicado Contreras.

Según han explicado, el objetivo de la visita es abrir el debate de fondo sobre la elección que tiene que hacer Palma entre una cultura subordinada al turismo o una cultura que fortalezca la democracia.

"La cultura puede ser domesticada o puede ser transformadora. Nosotros lo tenemos claro: queremos una cultura viva, crítica y compartida. Y esto solo es posible si la tratamos como un derecho", ha concluido Contreras.