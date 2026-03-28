Activistas denuncian la "tortura generalizada" de los presos palestinos en cárceles israelíes con una 'performance'

Activistas denuncian la "tortura generalizada" de los presos palestinos en cárceles israelís con una 'performance' - EUROPA PRESS

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de activistas de la plataforma Mallorca per Palestina han denunciado la "tortura generalizada" que padecen los presos palestinos en las cárceles israelíes mediante una 'performance'.

La acción de protesta, en la que han participado algo más de una decena de personas, ha tenido lugar la tarde de este sábado en la plaza Major de Palma.

Un grupo de activistas, ataviados con monos blancos, se han sentado en el suelo formando dos filas. Llevaban las manos embridadas y colocadas detrás de la nuca y, en la frente, los nombres de presos y presas palestinos.

Según ha explicado a Europa Press el miembro de Mallorca per Palestina Stefan Armborst, han tratado de escenificar la forma en la que muchos de los presos son obligados a permanecer durante horas en las cárceles israelíes.

De esta forma también han querido denunciar "el sistema de tortura generalizada" al que están sometidos, que incluye "privación de alimentos y de atención médica, hacinamiento, falta de luz y aislamiento".

"Se calcula que de los 10.000 presos hay unos 3.000 sin cargos o con cargos fabricados, 300 mujeres y 50 menores. Viven una situación de tortura y se enfrentan ahora a la pena de muerte por ahorcamiento, una práctica sistemática de asesinato", ha señalado el activista.

Los manifestantes, que forman parte de una campaña internacional de denuncia, también han aprovechado la 'performance' pedir el boicot a las corporaciones empresariales que "organizan y apoyan el genocidio de la población palestina" y que permiten el funcionamiento del aparato penitenciario y de vigilancia de Israel.