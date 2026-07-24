Acuerdan actualizar la organización y retribuciones de los Bomberos de Mallorca y aplicar el complemento de insularidad

El Consell y el IMAS acuerda con los sindicatos mejorar las condiciones laborales de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la representación sindical han acordado actualizar la organización y las retribuciones de los Bomberos de Mallorca, además de aplicar el complemento de insularidad a toda la plantilla.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, ambos acuerdos se han alcanzado en el marco de la Mesa Conjunta de personal.

El relativo a los Bomberos de Mallorca ha recibido el apoyo de una amplia mayoría de la representación sindical y supone modificar el régimen organizativo del Servicio de Emergencias para mejorar la organización y planificación del servicio, además de actualizar las retribuciones de sus profesionales.

Por su parte, la aplicación del complemento de insularidad ha sido aprobada por unanimidad y tendrá efectos desde julio de 2026, de acuerdo con las cuantías aprobadas por el Consejo de Ministros.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que el acuerdo sobre los Bomberos de Mallorca reconoce "la responsabilidad, la dedicación y el esfuerzo" de estos profesionales y, al mismo tiempo, permite modernizar la organización del servicio y adaptarla a las necesidades actuales.

Asimismo, ha señalado que este acuerdo es fruto "del trabajo, la negociación y el diálogo" con los representantes de los trabajadores y ha remarcado la voluntad de todas las partes de alcanzar un entendimiento beneficioso tanto para los profesionales como para el conjunto de la ciudadanía.

Respecto al complemento de insularidad, Bosch ha subrayado que su aprobación por unanimidad supone "un paso muy importante" para reconocer las particularidades y los sobrecostes que implica trabajar y vivir en un territorio insular.

En este sentido, ha afirmado que el Consell cumple así su compromiso de aplicar este complemento a todo el personal del Consell y del IMAS, "sin excepciones" y con el consenso de toda la representación sindical.

Por su parte, el presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha valorado que este acuerdo reconoce el esfuerzo y la dedicación de los profesionales del instituto, que desarrollan "una labor esencial" al servicio de las personas que más lo necesitan.