Acuerdan la adecuación del complemento específico de los auxiliares técnicos educativos hasta los 191 euros mensuales

Archivo - Un niño dibujo sobre un papel. - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Intercentros del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma ha aprobado este viernes la propuesta presentada por la Conselleria de Educación y Universidades para adecuar el complemento específico de los auxiliares técnicos educativos (ATE), con un incremento progresivo del complemento específico hasta los 191,07 euros mensuales en el año 2028.

La propuesta tiene por objeto, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, adecuar la valoración retributiva de estos puestos de trabajo atendiendo a las características de las funciones que desempeñan.

Los auxiliares técnicos educativos prestan apoyo directo al alumnado con necesidades educativas especiales en ámbitos como la higiene personal, la alimentación, la movilidad, los desplazamientos y la autonomía personal, entre otros.

La medida contempla una implantación progresiva. Así, a partir del 1 de enero de 2027 el complemento específico se incrementará en 81 euros mensuales, pasando de los 237 euros mensuales actuales a 318 euros mensuales. En términos anuales, el complemento pasará de los 3.321 euros actuales a 4.458 euros.

La propuesta establece también el marco para que el complemento específico pueda alcanzar los 428 euros mensuales, equivalentes a 5.996 euros anuales, lo que supondría una mejora total de 191 euros mensuales respecto a la situación actual.

Tras la aprobación en el Comité Intercentros, la propuesta continuará su tramitación para su incorporación a la correspondiente normativa presupuestaria.