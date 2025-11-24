La acusada del incendio mortal de Ibiza niega que se acercara al domicilio de su suegro y le prendiera fuego

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusada del incendio mortal de ses Païsses (Ibiza), en el que perdió la vida un anciano, ha negado que en la madrugada del 3 de agosto de 2023 se acercara al domicilio de la víctima, padre de su pareja, y le prendiera fuego.

El juicio con jurado encara este lunes su recta final con la declaración de la acusada, para quien Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable.

La mujer ha respondido únicamente a las preguntas que le ha formulado su abogado, Cándido Valladolid, y ha negado todas las acusaciones que se vierten contra ella. Sí que ha reconocido que aquella noche salió de so domicilio a las 01.05 horas, pero ha negado categóricamente que se dirigiera al domicilio de la víctima. Según ha dicho, era habitual que saliera a pasear a esas horas porque se sentía más segura después de haber sufrido un intento de atropello por parte de su expareja.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.

La acusada ha negado igualmente que las hijas de la víctima intentaran echarla de casa, que pidiera dinero a la familia y que se autonombrara referente y responsable de la familia cuando su pareja, el hijo del anciano fallecido, intentó suicidarse unos días antes.