El juicio por el incendio mortal de ses Païsses llega este lunes a su recta final con la declaración de la acusada

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusada del incendio mortal de ses Païsses, en Ibiza, en el que murió un anciano y que sienta en el banquillo a una mujer para quien Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable, encara este lunes su recta final con la declaración de la acusada.

Tras una semana de sesiones, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial retomará el lunes (09.30 horas) la vista pública con la declaración de la acusada, a la que seguirá la práctica de la prueba documental y la lectura de los informes de las partes. Después, la acusada podrá ejercer el derecho a la última palabra.

El martes se entregará el objeto del veredicto al jurado, que quedará incomunicado hasta tomar una decisión respecto a la culpabilidad o no de la mujer.

La vista pública arrancó el pasado lunes con los primeros informes de las partes y con la fiscal Mamen Navarro apuntando a un posible móvil económico.

La defensa de la acusada, que ejerce el letrado Cándido Valladolid, reclama la absolución apuntando a una acusación "injusta" que nace únicamente de las sospechas de una de las hijas de la víctima.

AMENAZAS Y ANTECEDENTES VIOLENTOS

A lo largo de la semana han declarado las hijas de la víctima, una de las cuales ha recordado que advirtió en su momento que la hoy acusada, que era pareja de su hermano, "le parecía una mujer peligrosa". "Desde que ella entró en nuestras vidas, mi hermano intentó quitarse la vida y mi padre fue asesinado", dijo.

Otra hija reveló amenazas por parte de la mujer que se sienta ahora en el banquillo. "Os habéis reído de mi, pero no sabéis con quién estáis jugando. Quiero que me paguéis 500 euros o si no, os vais a enterar", ha recordado que le dijo.

Además, a lo largo de las sesiones se ha sabido que la procesada tenía antecedentes por haber rociado con aceite el rostro de una expareja y desfigurárselo, y que estuvo implicada en otro incendio.

Fueron precisamente estos antecedentes violentos los que determinaron que el foco de las investigaciones se centrara rápidamente sobre la mujer. Así lo han señalado los agentes de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación tras constatar ya en las primeras pesquisas, que detrás del incendio había mano criminal.

En la sesión del viernes, el forense que realizó la autopsia al cuerpo sin vida del anciano ha indicado que el hombre sufrió una lenta agonía por la inhalación del humo debido a su imposibilidad para moverse.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.