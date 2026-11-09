El acusado de intentar matar a su compañero de piso a puñaladas en Artà ultima un acuerdo y aceptará tres años de cárcel

El acusado de intentar matar a su compañero de piso a puñaladas en Artà ultima un acuerdo con la Fiscalía. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de intentar matar a su compañero de piso a puñaladas en Artà está ultimando un acuerdo con la Fiscalía para rebajar a tres años la pena de prisión a la espera de confirmar el pago de la responsabilidad civil.

Las partes estaban citadas este lunes a una audiencia preliminar en la Audiencia Provincial y el acuerdo se concretará en los próximos días, cuando se confirme que el acusado ha abonado los 6.000 euros que se le reclaman en concepto de responsabilidad civil.

En virtud del acuerdo, el procesado aceptará tres años de prisión por tentativa de homicidio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 23 de julio de 2025 en el domicilio que ambos compartían en la localidad mallorquina de Artà.

El procesado entró en el baño, donde se encontraba la víctima, y le clavó un cuchillo de cocina en el cuello. El perjudicado logró zafarse y echarle de la estancia, pero el acusado volvió a entrar y le asestó otras ocho puñaladas en distintas partes del cuerpo.

La víctima logró huir y llegó hasta un centro médico taponándose las heridas con unas servilletas que le proporcionó una vecina. Después fue derivado al Hospital de Manacor, donde quedó ingresado.

La representante del Ministerio Público considera que en el momento de los hechos el acusado tenía sus facultades intelictivas y volitivas levemente afectadas debido a la esquizofrenia paranoide que sufre, por lo que entiende que concurre la circunstancia atenuante de alteración psíquica.