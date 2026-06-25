El acusado de matar a martillazos a su hermano en Sa Pobla en febrero de 2025 ultima un pacto con la Fiscalía

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a martillazos a su hermano en Sa Pobla (Mallorca) en febrero de 2025 ultima un acuerdo con la Fiscalía por el que rebajaría la pena inicialmente reclamada de 12 años de prisión.

Las partes estaban citadas a una vista este jueves en la Audiencia Provincial y ha sido citadas nuevamente para el 17 de septiembre (10.00 horas), momento en que previsiblemente se confirmará el acuerdo que evitará la celebración del juicio con jurado.

Cabe recordar que los hechos se remontan al 9 de febrero del año pasado, cuando el ahora acusado agredió con un martillo a su hermano en Sa Pobla (Mallorca). La víctima fallecería días después en el hospital.