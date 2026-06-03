El acusado de violar a una menor de 14 años en Palma niega los hechos y asegura que era ella "la que quería algo"

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado de violar a una menor de 14 años en Palma ha negado los hechos y ha asegurado que era la niña la que "se le ofrecía demasiado" y la que "quería algo".

El juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha seguido este miércoles con la declaración del acusado y después de que la menor declarara el martes a puerta cerrada.

Durante el interrogatorio, el hombre ha admitido encuentros con la niña pero ha negado haber mantenido relaciones sexuales con ella. "Me decía que yo era gay por no querer mantener relaciones sexuales", ha afirmado, atribuyendo a "rabia" de la niña hacia él la acusación de violación.

El hombre, igualmente, ha negado que diera de fumar y beber a la menor, a pesar de la insistencia de ella. Ha asegurado, por otra parte, que nunca hablaron de su edad ni de que había sido diagnosticada de un trastorno del espectro autista y que tenía reconocido un grado de discapacidad del 34 por ciento

La Fiscalía solicita que sea condenado a 30 años de prisión como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años y al pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima.

Según el escrito de acusación, en enero de 2024, el procesado vivía en el mismo edificio que la menor, a la que le dio un día su número de teléfono y, posteriormente, le habló para proponerle dar una vuelta por un parque.

La menor, que ha sido diagnosticada de un trastorno del espectro autista y tiene reconocido un grado de discapacidad del 34 por ciento, aceptó y se reunió con el supuesto agresor en el portal. Una vez llegaron al parque, señala el escrito, el acusado la violó.

El fiscal indica que el procesado continuó hablando con la víctima y que, unos días después, le dijo que subiera a su domicilio. En la habitación, siempre según el escrito, el acusado drogó a la víctima y la volvió a violar.