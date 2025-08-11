Acusan al Ayuntamiento de Alcúdia de "fomentar el machismo rancio" con una función teatral contratada por Sant Jaume

Miembros de la Agrupación Socialista de Alcúdia.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 11 agosto 2025 12:02
PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Alcúdia ha acusado al Ayuntamiento de "fomentar y amparar el sexismo y el machismo rancio" con una función teatral que fue contratada para las fiestas de San Jaume.

La representación, según han indicado los socialistas en un comunicado, contiene actitudes y lenguaje sexista y que cosifica a las mujeres en un contexto supuestamente irónico.

"La trama, las actitudes y las expresiones que contiene el espectáculo son constitutivas de cosificar y ridiculizar a la mujer en un escenario público, promovido y pagado por el Ayuntamiento", ha lamentado la formación.

La función "retrata a la mujer de manera degradante y machista, con expresiones degradantes y de mal gusto", ha apuntado la regidora socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia Agüi Lobo.

La regidora ha considerado "inadmisible" que el Ayuntamiento subvencione este tipo de espectáculos, "que ridiculizan a la mujer y refuerzan estereotipos", y ha reclamado explicaciones a la responsable de Fiestas, Àngela Amer.

