Acusan a dos regidores de la oposición del Ayuntamiento de Palma de participar en una protesta durante la huelga

Archivo - El nuevo regidor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Pepe Martínez. - PSOE PALMA - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma han acusado a dos regidores de la oposición, Pepe Martínez (PSOE) y Lucía Muñoz (Podemos), de participar en una protesta durante la huelga general de este miércoles.

Lo han hecho los regidores de Urbanismo, Óscar Fidalgo, y Movilidad, Toni Deudero, durante sus comparecencias para explicar el presupuesto previsto para sus respectivos departamentos de cara a 2027.

Los dos regidores de la oposición no han asistido a ninguna de las dos comisiones, lo que ha provocado las críticas de Fidalgo y Deudero, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Ambos han vinculado la ausencia de los regidores de la oposición con su supuesta participación en una protesta con motivo de la huelga general.

"Nos consta que ha habido piquetes liderados por regidores de este Consistorio que hoy no están aquí, pero sí están en esas algaradas callejeras", ha dicho Deudero. "¿Es compatible nuestra responsabilidad institucional con participar en esto?", se preguntado Fidalgo, según ha recogido, en ambos casos, 'Diario de Mallorca'.

La mañana de este miércoles un grupo de jóvenes, algunos con el rostro oculto, han intentado cortar la avenida Adolfo Suárez de Palma. Fuentes policiales han explicado que, momentos antes, este mismo grupo había cortado momentáneamente la avenida Alexandre Rosselló.

La Policía Nacional mantienen la vigilancia sobre este grupo, organizado a través de las redes sociales, tras detectar entre ellos a varios con el rostro oculto.