Acusan al IBSalut de "poner en riesgo" la seguridad de enfermeras y niños en Neonatología de Son Espases

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PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha acusado al Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) de "poner en riesgo" la seguridad de enfermeras y niños en el servicio de Neonatología del Hospital Universitario Son Espases ante la escasez de profesionales.

En un comunicado, la organización ha advertido de la "grave y crítica situación" que se vive en el área materno infantil por la falta de enfermeras, las horas extraordinarias, la denegación de permisos y el agotamiento de los profesionales.

En particular, ha subrayado, el área de neonatos, que cuenta con 12 plazas, ha visto incrementar su ocupación durante el verano hasta llegar en ocasiones a los 16 pacientes, sin incrementar el numero de enfermeras.

De este modo, se ha pasado en múltiples ocasiones a tener una ratio de una enfermera para tres pacientes de UCI de neonatos, cuando lo normal es una enfermera para dos pacientes, han explicado desde Satse.

Además, han lamentado que existen turnos descubiertos por la falta de contratación de enfermeras, que solo pueden cubrir las enfermeras del servicio, al tratarse de funciones con un alto nivel de especialización.

"Esto está ocasionando el cúmulo de turnos mediante horas extraordinarias, así como la denegación de permisos de carácter personal", han criticado.

Según Satse, el equipo de enfermeras del servicio transmite que está "exhausto y desesperado" por "una situación que se prolonga ya varios meses".

En este sentido, el sindicato ha advertido de que el exceso de horas de trabajo, de cargas de trabajo y empeoramiento de las ratios "son el cóctel perfecto para poner en riesgo la seguridad clínica del niño neonato, y la salud de las profesionales que les atienden".

Por otro lado, ha remarcado que en el área materno infantil existe un descubierto de nueve matronas en el paritorio y planta de maternidad, lo que significa casi un 20 por ciento de la plantilla sin cubrir.

"Son las mismas matronas del servicio las que tienen que cubrir las ausencias y descubiertos, y la historia se repite: elevadas cargas de trabajo, cantidades inasumibles de horas extraordinarias y denegación de permisos personales, e incluso de vacaciones al personal no fijo", ha insistido.

Además, ha expuesto que varias profesionales del servicio han pedido traslados a comunidades como Andalucía vista la situación "insostenible", sumada al encarecimiento del coste de la vida y de la vivienda.

El sindicato ha comunicado el "riesgo existente" en estos servicios a través del Comité de Seguridad y Salud, y no descarta realizar comunicaciones a otros órganos, incluidos los judiciales, mientras el IbSalut y la Conselleria de Salud "mantienen una actitud autocomplaciente y miran hacia otro lado".

Satse ha cargado contra ambas instituciones al considerar que "demuestran a diario la falta de interés por el colectivo de enfermeras y fisioterapeutas, y la incapacidad manifiesta a la hora de captar y retener profesionales de otras autonomías".

Así, prevé iniciar en otoño una "dura campaña de movilización" ante la "falta de respuestas, de actuaciones de captación y fidelización" y por la "invisibilización" del colectivo, mientras, ha criticado, "se dedican al autobombo publicando cifras confusas y en ocasiones directamente falsas sobre contratación de profesionales".