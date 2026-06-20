El adiós de Armengol a la política balear, en imágenes

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, durante el Consejo Político del PSIB, en Casa Esment, a 21 de junio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha dicho adiós a la política balear después de anunciar este sábado que no será candidata en las próximas elecciones autonómicas.

Lo ha comunicado a la ejecutiva del partido durante su intervención en el Consell Polític celebrado esta mañana en Palma. Su intención, ha dicho, es presentarse como cabeza de lista a las elecciones al Congreso de los Diputados, institución que en la actualidad preside.

Armengol, quien ha sido ovacionada a su entrada y al final de su discurso, ha sido arropada por multitud de cargos, actuales y pasados, de los socialistas baleares.

Estas son algunas de las mejores imágenes que el fotógrafo de Europa Press J. Fernández ha captado en la despedida de Armengol: