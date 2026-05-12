Adiós a Roig, un caballo de la Policía Local, tras dos décadas de servicio: "Tu recuerdo galopará con nosotros"

Muere Roig, un caballo de la Policía Local de Palma con dos décadas de servicio. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma se ha despedido este martes de Roig CS, un caballo de pura raza mallorquina que ha muerto recientemente poco después de jubilarse tras 17 años de servicio en la Sección Montada.

"Hacía pocos meses que celebramos su regreso a casa, con su criador original, para disfrutar de un retiro lleno de amor y reposo. Aunque su tiempo de descanso ha sido demasiado breve, nos queda el consuelo de saber que ha pasado sus últimos días rodeado del afecto de quienes lo vieron nacer", han señalado desde el cuerpo en un mensaje en redes sociales.

La Policía Local ha destacado la nobleza y la fortaleza de la raza autóctona, así como el servicio "impecable".

"Para nosotros, no era solo un caballo, era un miembro de la familia policial, un compañero al que vimos crecer y cumplir con su deber durante casi dos décadas. Gracias por tu lealtad infinita. Tu recuerdo galopará siempre con nosotros. Descansa en paz, compañero", han concluido.