Adjudicada la reposición de dos pantalanes flotantes en el puerto de Sant Antoni

Archivo - Puerto de Sant Antoni de Portmany, en Eivissa - CAIB - Archivo

EIVISSA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha adjudicado las obras de reposición de dos pantalanes flotantes en el puerto de Sant Antoni a la empresa Astilleros Amilibia por un importe de cerca de 736.900 euros, sin incluir los costes de gestión de residuos.

Según ha informado la Conselleria, la actuación contempla la reposición de los pantalanes flotantes 1 y 2 con el objetivo de renovar estos elementos de la infraestructura portuaria y contribuir a su conservación. Los trabajos se enmarcan en las actuaciones de mantenimiento y renovación que PortsIB desarrolla en los puertos de competencia autonómica.

El contrato establece un plazo de ejecución de cuatro meses, a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. El importe de adjudicación se desglosa en 609.000 euros correspondientes a la ejecución de las obras y 127.890 euros en concepto de IVA.

La inversión se financiará con cargo a los presupuestos de PortsIB. Con esta intervención, PortsIB continúa con las actuaciones destinadas a mantener y renovar las infraestructuras portuarias de titularidad autonómica, contribuyendo a la conservación de las instalaciones y al adecuado desarrollo de la actividad en los puertos de Baleares.