Archivo - Adjudican la reforma de la oficina de atención al usuario de la estación Intermodal de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca ha adjudicado el contrato para la reforma de la oficina del servicio de información al usuario de la estación Intermodal de Palma.

Esta es una de las mejoras de la reforma de la estación que está efectuando el Govern en esta infraestructura, por primera vez en cerca de 20 años, según ha destacado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La actuación permitirá transformar la actual oficina de atención al usuario en un nuevo espacio más amplio, cómodo y funcional, con mostradores adaptados a diferentes alturas y zonas de espera mejoradas, con el objetivo de ofrecer una atención más próxima, rápida y accesible a todos los usuarios del transporte público.

Las obras se ejecutarán durante los próximos meses y está previsto que el nuevo espacio esté terminado durante el último cuatrimestre del año. El contrato ha sido adjudicado por un importe de 150.497 euros.

Esta intervención se enmarca dentro del proyecto global de mejora integral de la estación Intermodal impulsado por el Govern. Se trata de la primera reforma de estas instalaciones en cerca de 20 años, desde su inauguración en 2007.

Con estas mejoras, el Govern quiere garantizar una estación plenamente accesible para personas con movilidad reducida y otros colectivos, así como modernizar espacios de uso cotidiano para mejorar el confort, la seguridad y la estética.

Las actuaciones principales de mejora del proyecto que ya se están ejecutando desde el año pasado son la instalación de las nuevas escaleras mecánicas y de los ventiladores en las dársenas de bus, las reformas para contar con los nuevos baños, la nueva señalización, las nuevas pantallas informativas y la nueva oficina de atención al usuario. Para mantener la operatividad de la estación durante la ejecución de las obras, los trabajos se están realizando en diferentes fases.

Este conjunto de actuaciones, ejecutadas a través del CTM y de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), permitirá transformar la estación Intermodal en un espacio más moderno, accesible y seguro, en un contexto de crecimiento continuado del número de usuarios del transporte público.

En los últimos años, la estación ha experimentado un aumento muy significativo de pasajeros, que ha pasado de 5,8 millones en 2019 a 16,5 millones en 2025.

Enmarcada en el plan de infraestructuras 'Islas en transformación' impulsado por el Govern, la inversión global de estas actuaciones es de 3,6 millones de euros.

Se trata de financiación en gran parte proveniente del factor de insularidad del régimen especial de las Islas y en algunas actuaciones con fondos europeos Next Generation, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).