Una administración más ágil: el Govern invierte 5,4 millones en la implantación de la IA en la gestión pública

Archivo - Una persona con un móvil y formulario de la ATIB. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha licitado un proyecto estratégico dotado con 5,45 millones de euros para incorporar la inteligencia artificial de forma transversal a toda la Administración autonómica con el objetivo de avanzar hacia un modelo de gestión pública más eficiente e innovador.

La iniciativa, denominada Norai, permitirá desplegar una red corporativa de inteligencia artificial que dará servicio a todas las conselleries y organismos de la Comunidad Autónoma, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Se trata de una infraestructura tecnológica diseñada para facilitar la incorporación progresiva de asistentes inteligentes capaces de colaborar con los empleados públicos en tareas como la gestión de expedientes, el análisis de información, la elaboración de documentación o la atención a ciudadanos y empresas.

El objetivo es que la tecnología contribuya a simplificar el trabajo administrativo, reducir tiempos de tramitación y mejorar la calidad de los servicios públicos, permitiendo que los profesionales de la Administración puedan dedicar más tiempo a las tareas de mayor valor añadido y a la atención directa de los ciudadanos.

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE

Este proyecto se integra en la estrategia de transformación digital que el Govern impulsa desde el inicio de la legislatura para construir una Administración Inteligente.

En este modelo, tecnologías como la automatización inteligente de procesos, la minería de procesos, la analítica avanzada y la inteligencia artificial trabajan de manera coordinada para hacer más eficiente la gestión pública y ofrecer una respuesta más rápida, cercana y personalizada a las necesidades de los ciudadanos.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, la nueva infraestructura permitirá desarrollar nuevos casos de uso de inteligencia artificial en toda la Administración autonómica, reforzando la capacidad para afrontar los retos presentes y futuros y consolidando unos servicios públicos más modernos, accesibles y eficaces.