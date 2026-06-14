Adrián Salazar tomará posesión este lunes como fiscal superior de Baleares

Archivo - El teniente fiscal de Baleares, Adrián Salazar; el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y el exfiscal superior de Baleares, Julio Cano, en el TSJIB - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adrián Salazar tomará posesión como nuevo fiscal superior de Baleares en un acto este lunes, al que asistirá la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

La toma de posesión se celebrará a las 12.30 en el Palacio de Justicia. Acudirán también la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Salazar ha ocupado hasta ahora el puesto de teniente fiscal de Baleares y ha sustituido a Julio Cano de manera interina desde que el pasado enero tomara posesión como nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El que será nuevo fiscal superior de Baleares ingresó en 1988 en la carrera fiscal y fue destinado a la Fiscalía Provincial de Baleares.

En 1996 pasó a ser fiscal coordinador de delitos contra el medio ambiente y urbanismo, puesto que ocupó hasta que en 2004 asumió la Delegación de la Fiscalía Especial Antidroga y la coordinación de dicha sección en la Fiscalía Provincial, cargo que ejerció durante dos décadas años. Desde 2024 ha sido teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.