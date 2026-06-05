Advierten que los agentes de la unidad de drones de Palma están en fraude de ley tras 2 años de nombramiento de urgencia

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ATAP de trabajadores del Ayuntamiento de Palma ha reclamado el cese de las atribuciones temporales de los agentes de la Unidad de Drones por estar en fraude de ley.

Según han explicado en un comunicado, los agentes fueron elegidos "a dedo" con un procedimiento de urgencia tras la creación de la unidad en junio de 2024, pero que ya se ha superado el límite legal de dos años para estos nombramientos provisionales.

La selección del personal se realizó de urgencia para las plazas de un oficial y cinco policías, modificando y mejorando de forma unilateral sus condiciones laborales, turnos y funciones ordinarias, según ha explicado el sindicato.

Desde el sindicato han recordado que la normativa autonómica es clara y que determina que las atribuciones temporales de funciones tienen una duración máxima de un año, prorrogable como mucho por otro año más.

Para ATAP, tras superarse este plazo, no se ha regularizado esta unidad ni se han convocado los puestos de trabajo mediante los sistemas legales que garantizan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

"Convertir una medida estrictamente excepcional y urgente en un sistema de provisión encubierto y definitivo vulnera frontalmente la Constitución Española", han señalado en un comunicado. La organización ha advertido que se podría incurrir en responsabilidades graves.

ATAP ha recordado que fue el único sindicato que en 2024 denunció la inexistencia de la unidad en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la denegación al resto de la plantilla de las mejoras laborales aplicadas a la unidad de drones y la falta de negociación colectiva.