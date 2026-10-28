Advierten de que el cambio climático podría reducir el PIB balear un 17% en los próximos 25 años

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la experta en en riesgos por inundaciones, Claudia Ylla, en la presentación del informe. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AXA ha alertado de que Baleares puede perder en los próximos 25 años hasta un 17 por ciento del PIB per cápita como consecuencia del impacto del cambio climático, según el estudio 'Cuidar el presente, proteger el mañana: adaptación climática de la ciudad de Palma'

La experta en riesgos por inundaciones, Claudia Ylla, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que los impactos económicos en Mallorca estarían principalmente relacionados con el sector turístico. Según ha indicado, el cambio climático puede aumentar el riesgo de inundaciones, sequías, olas de calor más extensas, temperaturas más extremas e incluso la desaparición de algunas playas hasta el año 2050.

Este impacto es algo que ha relacionado con la actividad turística, que "depende directamente" de la calidad de las playas, de la disponibilidad del agua y del confort térmico, lo que, según ha añadido, podría provocar un descenso del volumen de visitantes a la isla porque el destino "perdería atractivo".