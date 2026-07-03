Advierten que los desalojados de la prisión están ahora en la playa, junto a Gesa o en el bosque de Bellver

Papel que, según Médicos del Mundo, se entregó a los desalojados de la antigua prisión. - MÉDICOS DEL MUNDO

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos del Mundo ha alertado de que las personas que fueron desalojadas de la antigua prisión están viviendo ahora en zonas de playa, junto al edificio de Gesa o en el bosque de Bellver, y han avisado de que el desalojo únicamente invisibilizará a las personas sin hogar.

En un comunicado, la organización ha criticado que la única alternativa habitacional que recibieron los desalojados fue "un trozo de papel" que ofrecía la posibilidad de dormir dos noches en el parque de bomberos.

"La realidad se ha impuesto", han apuntado, al tiempo que han asegurado que buena parte de las personas que estaban en la antigua prisión solo han cambiado su ubicación y que ahora están en la zona verde junto al edificio de Gesa, en el bosque de Bellver, en la playa, en algún incipiente asentamiento.

Solo un "escaso número", han advertido, está intentando acceder a alguno de los "saturados" recursos públicos de primera acogida.

Para Médicos del Mundo la solución nunca pasará por cerrar asentamientos, ya sean de infraviviendas o de caravanas. "Sin buscar y ofrecer alternativas, sin analizar qué personas y con qué necesidades se encuentran en esos lugares. Personas muy vulnerables, que no van a desaparecer porque se les expulse de un lugar concreto. Simplemente se van a trasladar a otro, en unas condiciones personales y sociales todavía peores que las que tenían", han argumentado.

A juicio de la ONG, una ciudad como palma tiene y debe tener capacidad de gestionar situaciones de este tipo con algo más de responsabilidad que "entregarles un trozo de papel con la oferta de donde dormir dos noches".