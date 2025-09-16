Advierten que la Ley de actuaciones urgentes permitirá en Mallorca que las áreas de transición crezcan en 252.800 plazas

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Mallorca per viure, no per especular' --Mallorca para vivir, no para especular-- ha advertido este martes que la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo permite construir viviendas en áreas de transición en siete municipios de Mallorca, que "podrán crecer en 252.800 plazas residenciales.

Según ha señalado la entidad, la normativa permite construir en estas áreas de transición de Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia, por lo que incrementarían un 37% sus plazas y se podrían llegar a construir 37.432 viviendas potenciales, según han calculado.

Así, la plataforma considera que la ley "no soluciona en absoluto el problema de la vivienda" en Mallorca porque prevé que el 50% de las construcciones sean de precio libre y, por tanto, "hechas para extranjeros ricos o personas de alto poder adquisitivo", indican antes de añadir que el otro 50% de precio reducido, en Mallorca supone aproximadamente pisos de unos 80 m2 por un mínimo de 300.000 euros.

Esto significa, según explican, que las personas que actualmente tiene problemas para comprar o alquilar, con esta ley los seguirán teniendo. "Lo único que se conseguirá es el incremento de la población con personas que podrán pagar estos precios que vengan de fuera o que los compren los especuladores como inversión, pero en ningún caso los jóvenes ni las personas de bajo poder adquisitivo", han remarcado.

En cuanto a la construcción en áreas de transición, remarcan que son una clasificación de suelo rústico que rodea los núcleos urbanos y que tiene como función frenar la expansión urbana y garantizar una reserva de suelo para infraestructuras y equipamientos básicos. Ahora, advierten que "su función se invierte completamente" y pasan a ser edificables con altas densidades de hasta 225 habitantes por hectárea en Palma y 180 habitantes por hectárea en el resto de los siete municipios.

Los municipios afectados por la norma son todos aquellos que superan los 20.000 habitantes -Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià y Alcúdia- y "la ley impulsa el crecimiento en estas zonas sin hacer ninguna cuantificación". Así, censuran que no haya previsión de hectáreas afectadas, viviendas edificables, núcleos urbanos más afectados, o de impacto demográfico, territorial o ambiental.

No obstante, un estudio impulsado por la plataforma Mallorca per Viure, no per especular, solicitado a un grupo de expertos liderados por el geógrafo Gabriel Garcies, cuantifica este impacto demográfico y territorial y, así, una de sus conclusiones preliminares es que el crecimiento de los siete municipios afectados podría alcanzar las 252.810 nuevas plazas residenciales, lo que podría suponer un incremento de hasta el 37% de la población respecto al censo de 2024.

Este aumento se produciría por la construcción de nuevas viviendas en suelos hasta ahora protegidos de la expansión urbana. El total de hectáreas que pasan a ser edificables es de 1.246. Todos estos suelos son mayoritariamente agrarios y forestales.

A escala municipal, Palma es donde se dan más posibilidades de crecimiento. La ley grafía un total de 634 hectáreas rurales que pasan directamente a ser urbanizables. Da a Palma más densidad de edificación que al resto de municipios, con 142.650 nuevas plazas residenciales potenciales, lo que supondría un incremento del 33% de su población actual.

La ley también propone crecimientos muy importantes en Marratxí (27.180 plazas en 151 hectáreas), Manacor (24.480 plazas en 136 hectáreas) o en Calvià (21.240 plazas en 118 hectáreas).

El crecimiento estudiado en el informe de los expertos es exclusivo de las áreas de transición y no se ha cuantificado el crecimiento poblacional que la nueva ley 4/2025 permite en suelos urbanos y urbanizables que aún no se han desarrollado en todos los municipios de Baleares de más de 10.000 habitantes. Por tanto, señalan que las cifras totales de crecimiento poblacional que permite la normativa "serán todavía mucho mayores".

Según la plataforma, la Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo es una "bomba demográfica en una isla saturada y con recursos como el agua al límite".

El GOB, miembro de la plataforma, ya denunciaba en abril que el informe de Recursos Hídricos elaborado para la última modificación del PGOU 2023 advertía de la indisponibilidad de agua para el crecimiento previsto en Palma. "Ahora, la construcción de golpe de viviendas para 142.000 personas más supondría una temeridad por parte del Ayuntamiento y del Govern, la situación hídrica de Palma ya es muy grave por la sobreexplotación de los acuíferos, ya que algunos ya superan los límites legales de extracción y están en estado crítico", han asegurado.