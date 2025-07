La AEGC Baleares asegura que los guardias civiles usaron la "fuerza mínima imprescindible" para reducir al DJ italiano

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegación balear de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha alegado que los agentes que actuaron en el operativo que acabó con la muerte de Michelle Noschese --conocido como DJ Godzi--, emplearon la "fuerza mínima imprescindible" para reducirle y esposarle.

Esta organización, de la que son miembros los guardias civiles implicados en estos hechos, ha apuntado que "no puede permanecer impasible antes los infundios y falsedades" que han aparecido en varios medios de comunicación, según ha explicado AEGC en un comunicado.

"Los agentes, al llegar al lugar de los hechos, tuvieron que hacer frente a una situación compleja y no exenta de riesgo, que afrontaron con profesionalidad y buen criterio, con el desgraciado desenlace del fallecimiento de Noschese, que en absoluto fue consecuencia de su intervención", han sostenido.

Desde modo, se han remitido a lo que ha trasladado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, ya que, desde su punto de vista, "la realidad de lo ocurrido difiere de las barbaridades que se han publicado".

"Ni se le dieron golpes, ni se le arrastró hasta matarlo, ni le masacraron, ni hubo homicidio alguno. Más al contrario, lo que los agentes se encontraron fue a una persona totalmente fuera de sí, muy alterada y agresiva, y bajo los efectos de las drogas, que retenía a un señor de unos 80 años, al que había accedido a su casa, mientras sostenía un cuchillo en actitud amenazante", han detallado.

De este modo, la agrupación de guardias civiles ha indicado que los agentes "trataron de calmarle" pero, "lejos de entrar en razón, intentó agredirles", por lo que han indicado que emplearon "la fuerza mínima imprescindible" para reducirle y esposarle.

En ese sentido, han defendido que solamente trataron de "mantenerle inmovilizado" pues estaba "muy alterado" y "súbitamente notaron que dejó de moverse". En ese momento, han manifestado que comenzaron a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios médicos, que solicitaron "inmediatamente" pero solo pudieron certificar su fallecimiento.

"AEGC puede entender el dolor y las dudas que la familia de Noschere puedan sentir, a quienes se les transmite las condolencias por este trágico suceso, pero se debe advertir que muchas de las afirmaciones que se han vertido no solo no se ajustan a la verdad sino que directamente son mentiras o bulos que vierten personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y desconocen lo ocurrido", han sostenido.

Por estos motivos, han pedido que deje que la investigación siga su curso y, con todas las pruebas, las declaraciones de los testigos, los informes técnicos, periciales y los resultados la autopsia, se han mostrado "seguros" de que se acreditará que, "efectivamente, la actuación de los agentes fue totalmente correcta y adecuada, y que el fallecimiento de Noschese no fue en absoluto consecuencia de su intervención".

Asimismo, AEGC ha mostrado "todo su apoyo" a los asociados, ya que son "conscientes" de lo difícil que es afrontar situaciones de este tipo y de lo "injusto que resulta que se ponga en tela de un juicio una actuación que fue oportuna, congruente y proporcional".