Aemet activa avisos amarillos por lluvias en Mallorca y Menorca

Archivo - Lluvia en Mallorca. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo tarde los avisos amarillos por lluvias en Mallorca y Menorca.

Según información obtenida de la web de la Aemet, en Mallorca los avisos se han activado en el norte, nordeste y levante de la isla, además de en la Serra de Tramuntana, ante la posibilidad de que se registren acumulados de precipitación de 20 l/m2 en una hora.

En Menorca, también se han activado avisos ante la posibilidad de que se registren acumulados de precipitación de 20 l/m2 en una hora.

Los avisos se han activado a las 18.00 horas y se prevé que, al menos, se mantengan hasta las 03.59 horas del lunes en ambas islas.

El lunes se prevé además que la Aemet active aviso amarillo por riesgo de lluvias en Ibiza y Formentera, desde las 00.00 y hasta las 08.59 horas, ante la posibilidad de que se registren igualmente acumulados de precipitación de 20 l/m2 en una hora.

ACTIVADO EL IG-0 DEL PLAN METEOBAL EN BALEARES

Con motivo de estas previsiones, el servicio de Emergencias 112 en Baleares ya activó este sábado por la noche la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) tanto en Mallorca como en Menorca, que ha extendido este domingo al conjunto de las Baleares.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Emergencias ha pedido precaución a la ciudadanía durante las próximas horas y que se sigan sus consejos y se llame al 112 en caso de emergencia.

En este sentido, ha recordado qué hacer en caso de lluvias y tormentas, aconsejando si se está en casa adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas; no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; no bajar a las zonas inundables de la casa --sótano, garaje, etcétera-- y quedarse en las zonas altas; y, finalmente, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad.

Asimismo, ha añadido el servicio de Emergencias 112, si se está conduciendo, se recomienda moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.