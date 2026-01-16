La Aemet lo confirma: Lluvias para Sant Antoni y Sant Sebastià

Archivo - Bailarines de la ‘colla de dimonis’ de Manacor durante el primer día de las Fiestas de Sant Antoni 2023.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Precipitaciones generalizadas y temperaturas que se moverán entre los 5 y los 15ºC durante los días de las celebraciones de Sant Antoni y Sant Sebastià.

Esto es lo que ha pronosticado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, quien ha adelantado que este sábado será el punto "álgido" de las lluvias, cuando se activarán avisos amarillos por acumulados de hasta 60 l/m2 durante la segunda mitad del día en la zona de la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca.

Viernes : Se prevén intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación "ocasional y aislada" a lo largo de la noche. Las brumas que han aparecido por la mañana ya se habrían disipado y las temperaturas máximas se moverán entre los 15 y los 17ºC. Por su parte, el viento soplará flojo del suroeste y del sur.

Sábado : Se observará el cielo nuboso cubierto con lluvias generalizadas y existe la posibilidad de que sean "localmente fuertes y persistentes", sin descartar que haya alguna tormenta. De este modo, se activarán los avisos amarillos en Formentera, Ibiza y Mallorca de 09.00 horas a 24.00 horas por acumulados de 20 l/m2 en una hora y en Menorca comenzaría el mismo aviso a las 21.00 horas del sábado seguirá hasta las 06.00 horas del domingo. Las temperaturas mínimas irían en ascenso para situarse entre los 8 y los 14ºC, mientras que las máximas oscilarán de 12 a 15ºC. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur.

Domingo : Persistirá el cielo nuboso cubierto con lluvias generalizadas que pueden ser "ocasionalmente fuertes" y con tormenta, aunque remitirán durante la tarde para quedar en fenómenos "aislados". Las temperaturas se mantendrán con pocos cambos, dado que las mínimas tendrán los mismos valores y las máximas suben hasta los 13 y 16ºC. El viento será flojo del sur y del sureste.

Lunes : Seguiría un cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que a partir del mediodía serían "localmente persistentes". Las mínimas bajarían hasta los 4 y 10ºC, mientras que las máximas serían idénticas a la jornada anterior. El viento continuaría con una tendencia del sur y sureste.