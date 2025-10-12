Emergencias mantiene activadas alertas de protección civil
PALMA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado todos sus avisos por lluvias y tormentas en Baleares.
Así lo ha informado la Aemet en un mensaje en 'X', en el que asegura que las precipitaciones y núcleos convectivos circulan ya lejos de las Islas y se presenta una tarde y una noche tranquilas.
Las lluvias han dejado en Ibiza precipitaciones acumuladas de 70 l/m2 en Sant Joan, de 50 l/m2 en el Aeropuerto, de 43 l/m2 en Ibiza y de 14 l/m2 en Sant Antoni de Portmany.
Mientras, en Mallorca se ha registrado acumulaciones de 34 l/m2 en Pollença, 32 l/m2 en Sa Pobla y 28 l/m2 en Palma, Portopí. Además, se han acumulado 18 l/m2 en Palma, UIB, 16 l/m2 en Sineu, 16 l/m2 en el Aeropuerto de Palma, 15 l/m2 en la Colonia de Sant Pere, 15 l/m2 en Portocolom, 15 l/m2 en Son Bonet, aeropuerto, 12 l/m2 en Santa Maria, 11 l/m2 en Artà y 10 l/m2 en Petra.
Y, en la isla de Menorca, finalmente, se han registrado acumulados de 6 l/m2 en La Mola, 6 l/m2 en el Aeropuerto, 4 l/m2 en Ciutadella, Cala Galdana, y 2 l/m2 en Es Mercadal.
Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha recordado que continúa activado el Plan Meteobal por lluvias y tormentas en alerta naranja (IG-1) en todas las Baleares.
Además, continúa activado el Plan Inunbal frente al Riesgo de Inundaciones en Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera; en SO-1 en Mallorca y en SO-0 en Menorca.
De este modo, ha pedido a la población que mantenga la precaución y siga sus consejos. Además, ha recordado que se debe llamar al 112 en caso de sufrir cualquier emergencia.