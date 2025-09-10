Las aerolíneas instan al Gobierno a apoyar el crédito de 1.200 millones de euros para cubrir el descuento de residente

Archivo - Una pantalla informativa, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha instado al Gobierno a apoyar el crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para cubrir el pago del descuento a residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Así se ha expresado la asociación en un comunicado poco después de que el Senado aprobara, casi por unanimidad, el proyecto de ley por el cual se modifican las leyes de navegación aérea y de seguridad aérea, que incluye una enmienda del PP con esta medida.

Esta enmienda deberá ser ratificada en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados, y ALA ha instado al Gobierno central y al PSOE a darle apoyo.

De este modo, han sostenido las aerolíneas, se garantizaría la conectividad aérea y se daría respuesta a la "situación insostenible y de asfixia" a la que se ven sometidas las empresas que conectan estas regiones con la península y que operan vuelos internos, dado que deben adelantar el descuento del 75%.