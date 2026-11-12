El aeropuerto de Eivissa supera los 8,8 millones de viajeros entre enero y octubre, un 2,9% más que hace un año

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Eivissa ha registrado entre enero y octubre de este año un total de 8,8 millones de pasajeros, un 2,9 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Aena ha explicado este jueves en un comunicado que la isla contabilizó el pasado mes de octubre un total de 855.172 pasajeros, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según ha añadido la empresa, la mayoría de los viajeros volaron en vuelos comerciales, concretamente, 853.660 pasajeros, un 2,7 por ciento más.

De todos ellos, 312.670 se desplazaron desde y hacia destinos nacionales, un 2,9 por ciento más que en octubre de 2025, mientras que 540.990 utilizaron conexiones con destinos internacionales, un 2,6 por ciento más.

En el ámbito internacional, Reino Unido volvió a situarse como el principal mercado, con 193.720 pasajeros. Le siguieron Italia, con 88.519; Alemania, con 71.096 y Países Bajos, con 61.516 viajeros.

Durante el mes pasado, la infraestructura gestionó 7.713 movimientos de aeronaves, cifra que representa una disminución del 1,7 por ciento respecto al mismo mes de 2025. Asimismo, entre enero y octubre se registraron en el aeropuerto 81.256 operaciones, lo que supone una subida del 2,5 por ciento.