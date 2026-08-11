El aeropuerto de Palma excederá su capacidad en más de la mitad de los días de agosto

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma excederá su capacidad durante 18 días de este mes de agosto, es decir, en más de la mitad de ellos, según se desprende de un informe de Eurocontrol.

El de la capital balear es el único aeropuerto español que figura en la lista, elaborada por la organización intergubernamental encargada de la gestión del tráfico aéreo en Europa, de aquellos en los que se prevén desajustes entre la demanda y la capacidad tanto a lo largo de agosto como de septiembre.

Entre el 3 y el 31 de agosto, el aeropuerto de Son Sant Joan superará su capacidad en 18 ocasiones. En diez de ellas será durante más de dos horas consecutivas y en las ocho restantes, durante solo dos horas.

Ya en septiembre, entre el día 1 y el 27 la capacidad del aeropuerto de Palma se superará en al menos ocho ocasiones, tres durante más de dos horas consecutivas y cinco durante dos horas.

La capacidad del aeropuerto de Palma, según el informe, está fijada en unos 74 vuelos cada hora, de los cuales 33 son de llegadas y 40 son de salidas.

En el listado, aunque algunos con peores previsiones, figuran también los aeropuertos de Atenas, Corfú, Heraklion, Kos y La Canea, en Grecia; el Sabiha Gökçen de Estambul (Turquía), y Gatwick, en Londres.