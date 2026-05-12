El aeropuerto de Palma registra cerca de 3,09 millones de pasajeros en abril, un 2,6% más que en 2025

Archivo - Información de salida de vuelos del aeropuerto de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha registrado en abril 3,089 millones de pasajeros, una cifra que supone un incremento del 2,6% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos de Aena.

El tráfico internacional concentró el mayor número de viajeros en Son Sant Joan, con 2,3 millones de pasajeros, un 3,1% más que en abril del año pasado. Por su parte, el tráfico nacional alcanzó los 782.789 pasajeros, un 1,3% más.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto mallorquín gestionó, entre despegues y aterrizajes, 22.699 vuelos, lo que supone un incremento del 0,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

DATOS ACUMULADOS de 2026

Entre los meses de enero y abril, Son Sant Joan ha registrado 6,59 millones de pasajeros, un 1% más que en el mismo tramo del año anterior. En este periodo se llevaron a cabo 53.039 operaciones, cifra idéntica a la de 2025.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado abril con 33,49 millones de pasajeros, un 3,6% más que en el mismo mes de 2025.

Además, gestionaron 290.393 movimientos de aeronaves, un 5,6% más que en 2025; y transportaron 125.808 toneladas de mercancía, un 5% más que en el mismo mes del año pasado.