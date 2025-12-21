Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 489 vuelos, un 8,91% más que en 2024

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este domingo, previo a la semana de Navidad, un total de 489 vuelos, lo que supone un 8,91% más que en el mismo día de 2024, cuando se contabilizaron 449 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este domingo 359 vuelos, de los cuales 205 nacionales y 154 internacionales. Estos suponen un 13,25% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 88 vuelos esta jornada, cifra un 4,76% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 74 son nacionales y el resto, 14, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 42 vuelos, todos nacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 12,5% menos de vuelos que los contabilizados en el mismo día de 2024.