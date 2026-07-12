Los aeropuertos de Baleares operan este domingo un total de 1.663 vuelos

Archivo - Viajeros en el aeropuerto de Palma - CAIB - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este domingo un total de 1.663 vuelos, un 7,2 por ciento menos que los que se programaron para la misma jornada de 2025 --13 de julio--.

Según los datos facilitados por Aena, por el aeropuerto de Palma pasarán este domingo 1.053 vuelos, mientras que el de Eivissa operará 428 y, el de Menorca, 182.

En total, este fin de semana --entre el viernes y el domingo-- los tres aeródromos de las Islas habrán operado un total de 4.933 vuelos, lo que supone un 5,5 por ciento menos en comparación con días similares del año pasado (11-13 de julio de 2025).