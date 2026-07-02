Los aeropuertos de Baleares operan este fin de semana más de 4.800 vuelos

Archivo - Controles en el aeropuerto de Palma de Mallorca - AENA - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán entre este viernes y este domingo un total de 4.815 vuelos.

Según los datos facilitados por Aena, el aeropuerto de Palma tiene previsto operar 3.070 vuelos, el de Eivissa, 1.196 y el de Menorca, 549.

El día con más vuelos previstos será el sábado, con un total de 1.681 (1.071 en Palma, 405 en Eivissa y 205 en Menorca), seguido del domingo (1.651 vuelos) y el viernes (1.483 vuelos).