Los aeropuertos de Baleares operan este sábado 1.827 vuelos

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado un total de 1.827 vuelos, lo que representa un 1,7% más que los registrados en el mismo periodo del año pasado (el sábado 2 de agosto).

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Palma gestionará 1.100 vuelos. Igualmente, por el de Eivissa pasarán 508 vuelos, mientras que en Menorca habrá 219.

En total, entre este viernes y domingo, los aeródromos de las Islas registrarán un total de 5.139 vuelos, cifra que supone 44 movimientos menos que en el mismo periodo del año anterior, un -0,9%.