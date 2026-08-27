Los aeropuertos de Baleares operarán 4.968 vuelos este fin de semana

Archivo - Imagen de reucurso del aeropuerto de Palma. - AENA - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este fin de semana --de viernes a domingo-- un total de 4.968 vuelos, un 1,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.

Según datos de Aena, el aeropuerto de Palma será el que más movimientos gestionará, con 3.109, la mayoría de ellos entre sábado y domingo. Por su parte, el de Eivissa gestionará 1.286 vuelos y, el de Menorca, 573.

El día con mayor actividad aeroportuaria será el sábado, con 1.708 operaciones, mientras que el domingo habrá 1.701 y, el viernes, 1.559.

El último día de agosto, el lunes 31, los aeropuertos de Baleares registrarán 1.475 vuelos. Por islas, Mallorca operará 944 movimientos; Eivissa, 378, y Menorca, 153.