Los aeropuertos de Baleares operarán 6.381 vuelos este puente entre el jueves y el domingo, un 5,1% menos que en 2024

Archivo - Información de salida de vuelos del aeropuerto de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán un total de 6.381 vuelos entre este jueves y domingo, lo que representa un 5,1 por ciento menos que los registrados durante el mismo puente del año pasado, cuando la festividad del 15 de agosto cayó en jueves --en comparación con este año, que cae en viernes--.

Según los datos facilitados por Aena, por el aeropuerto de Palma pasarán 4.007 vuelos (897 nacionales y 3.110 internacionales); por el de Ibiza, 1.648 vuelos (519 nacionales y 1.129 internacionales), y en el de Menorca se prevén 726 vuelos (311 nacionales y 415 internacionales).

Por días, la jornada con más movimientos en los aeropuertos de las Islas será el sábado 16, con 1.732 vuelos; seguida del domingo 17, con 1.630, y el viernes 15 --festividad de la Asunción de la Virgen--, con 1.556.

Del total de vuelos que pasarán por los aeropuertos, la mayoría son internacionales (4.654) y el resto son nacionales (1.727).

En comparación con el mismo tramo de 2024 --del jueves 15 al domingo 18--, este año se operarán 344 vuelos menos en el conjunto de las Islas, lo que supone una bajada de casi un 5,1 por ciento.